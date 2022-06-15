"Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor" - Son Dakika
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"Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor"

15.06.2022 12:33
"Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor"

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker'i ziyaret etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker'i ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Akçadurak'a, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz eşlik etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Akçadurak; "Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarının hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kütahya, Gediz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Jandarma vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiriyor' - Son Dakika

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