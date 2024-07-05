Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne Öğrenci Alımı Başvuruları Başladı

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere 523 öğrenci temin edilecek. Adaylar temin ile ilgili detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek. Adaylar başvurularını 5-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris" internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecek. - ANKARA