Jandarmadan trafik eğitimi - Son Dakika
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Jandarmadan trafik eğitimi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, denetimlerin yanı sıra gelecek kuşakların trafikte daha bilinçli hale gelmesi için öğrencilere de çeşitli eğitimler veriyor. Tekirdağ Çorlu İlçesi Trafik Eğitim Parkında Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu ve Özel Çorlu Küçük Şeyler Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Seminer faaliyeti sonrasında öğrencilere, Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı dağıtıldı.

08.05.2024 20:55  Güncelleme: 21:06
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Jandarmadan trafik eğitimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, denetimlerin yanı sıra gelecek kuşakların trafikte daha bilinçli hale gelmesi için öğrencilere de çeşitli eğitimler veriyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, sorumluluk bölgelerinde trafikteki denetimlerinin yanı sıra çeşitli sorumluluk projelerine de imza atıyor. Bu çerçevede gelecek kuşakların trafikte bilinçli hale gelmesi için öğrencilere de çeşitli eğitimler veriliyor. Tekirdağ Çorlu İlçesi Trafik Eğitim Parkında saat 10.00-12.00 saatleri arasında Şehit Mehmet Şengül Ortaokulunda öğrenim gören 40 öğrenci ve 13.00-15.00 saatleri arasında Özel Çorlu Küçük Şeyler Anaokulunda öğrenim gören 24 öğrenci olmak üzere toplamda 64 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Seminer faaliyeti sonrasında öğrencilere, Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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