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Jandarmadan yılbaşı denetimi - Son Dakika
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Jandarmadan yılbaşı denetimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yılbaşı Tedbirleri' genelgesi doğrultusunda 107 araç ve 456 jandarma personeli ile denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 19 bin 879 kişi sorgulanırken, 6 bin 684 araç kontrol edildi. Ayrıca, 39 aranan şahıs yakalandı ve 16 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 250 kilogram kaçak tütün, 8 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadan yılbaşı denetimi
01.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:14
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Jandarmadan "yılbaşı" denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı'nın "Yılbaşı Tedbirleri" genelgesi kapsamında 107 araç ve 456 jandarma personel ile denetim yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 31 Aralık 2022 günü İçişleri Bakanlığı'nın "Yılbaşı Tedbirleri" genelgesi kapsamında, 78 Asayiş Timi, 21 Trafik Timi, 6 Komando Timi, 4 Tem Unsuru, 11 Kom Unsuru, 7 İstihbarat Unsuru, 3 Köpek Unsuru olmak üzere 107 araç ve 456 jandarma personeli ile yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri alındı. Alınan tedbirler neticesinde, 19 bin 879 şahıs sorgulanırken, 6 bin 684 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 39 aranan şahıs yakalanırken, 16 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca, 250 kilogram kaçak tütün, 8 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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