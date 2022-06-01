Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı - Son Dakika
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Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı

01.06.2022 16:40
Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaymakamlık tarafından trafik okur-yazarlığı kursu açıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaymakamlık tarafından trafik okur-yazarlığı kursu açıldı.

Kabadüz Kaymakamlığı tarafından, Kabadüz Halk Eğitim Müdürlüğü Merkezi'nde trafik okur-yazarlığı kursu açıldı. İl genelinde ilk defa açılan kursu ziyaret eden Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, kursiyerlerin eğitimine eşlik etti.

İlçede trafik güvenliği konusunda çok güzel bir adım atıldığını aktaran Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ile üç yıllık hedeflerinin içerisinde kursun açıldığını ifade etti. Ordu genelinde böyle bir kursun ilk defa Kabadüz'e açıldığını ifade eden Kaymakam Şahin, "Kursa gösterilen ilgiden memnunuz. Kursiyerlere yol kullanıcılarına yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler yapılıyor. 50 saat sürecek olan kursa şimdilik 19 kursiyer katılıyor" dedi. - ORDU

Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı
Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı

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Kaynak: İHA

Kabadüz, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabadüz ilçesinde 'trafik okur-yazarlığı' kursu açıldı - Son Dakika
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