Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı

02.05.2022 12:31
Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Ramazan bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları, şeker ve lokumla karşıladı. Bayram dolayısıyla kentte bulunan mezarlıkların girişine stantlar kuran Büyükşehir Belediyesi personeli, vatandaşları kapıda karşılayarak şeker, lokum ve kolonya ikram etti. - DİYARBAKIR

Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı
Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da zabıta ekipleri maytap denetimini aralıksız sürdürüyor Diyarbakır'da zabıta ekipleri maytap denetimini aralıksız sürdürüyor DİSKİ, Eğil'deki teknelerin yeşil enerjiye yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı DİSKİ, Eğil'deki teknelerin yeşil enerjiye yeniden hizmet sunması için çalışma başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 12:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement