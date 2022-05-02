Kabir ziyareti yapan vatandaşlara şeker ve lokum ikramı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Ramazan bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları, şeker ve lokumla karşıladı. Bayram dolayısıyla kentte bulunan mezarlıkların girişine stantlar kuran Büyükşehir Belediyesi personeli, vatandaşları kapıda karşılayarak şeker, lokum ve kolonya ikram etti. - DİYARBAKIR