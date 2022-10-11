Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Tekkedağı Genel Avlağı'nda yakalanan şahısların av esnasında vurmuş oldukları 18 adet bıldırcına ekiplerce el konulurken, tüfeğinde takoz bulundurmayan bir kişinin tüfeğine ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri yasa dışı av yaparak bıldırcın avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaynak: İHA

Milli Park Müdürlüğü, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaçak bıldırcın avına suçüstü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.