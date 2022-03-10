Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor

10.03.2022 10:02
Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor

Bodrum Belediyesinden Kaçak Yapılaşma ile mücadele kapsamında firmalara uyarı yazıları gönderildi.

Bodrum Belediyesinden Kaçak Yapılaşma ile mücadele kapsamında firmalara uyarı yazıları gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde, kentin doğal yapısının korunması ve betonlaşmaya yenik düşmemesi için 2019 Nisan ayından bu yana çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla kentte faaliyet gösteren beton ve hafriyat firmalarına uyarı yazıları gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda Ülkemiz ile birlikte İlçemizde de yaşanan hızlı kentleşme, artan nüfus ve göçlerle birlikte yapılaşmanın hızlandığı, bununla birlikte de kaçak yapılaşmada problemini ortaya çıkardı. Kaçak yapılarda kullanılan taze beton ve diğer malzemelerin kullanımının denetiminin yapılamaması, ayrıca İlçemizin deprem fay hattı üzerinde olmasından kaynaklı yaşanabilecek bir deprem felaketinde can ve mal kaybı ile ileride telafisi mümkün olmayan acılara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla kaçak yapı ile etkin ve verimli bir şekilde mücadele etmek, telafisi olmayacak olayların yaşanmasının önüne geçmek amacıyla onaylı yapı ruhsatı ibraz edilmeden veya ruhsata tabi olmayan yapılar ve imalatlar ile ilgili Belediye Başkanlığımız tarafından tanzim edilen izin belgesi olmadan her türlü malzeme, araç gereç ve hafriyat çalışması yapılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda, gereğini rica ederim." - MUĞLA

Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor
Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor

YORUMLAR
500

Ahmet Aras, Bodrum, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement