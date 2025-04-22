Kadıköy Belediyesi'nde 23 Nisan Coşkusu: Minik Öğrenciler Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nde 23 Nisan Coşkusu: Minik Öğrenciler Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Kadıköy Belediyesi\'nde 23 Nisan Coşkusu: Minik Öğrenciler Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli bir etkinlik düzenledi. Başkan Mesut Kösedağı, minik öğrencilere başkanlık koltuğunu devretti ve çocuklar isteklerini dile getirdi. Yaz okulu ve voleybol dersleri gibi talepler karşılık buldu.

22.04.2025 15:14  Güncelleme: 15:16
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Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına renkli bir etkinlikle başladı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, geleneksel hale gelen 23 Nisan temsili devir töreni kapsamında başkanlık koltuğunu minik öğrencilere devretti.

Acıbadem 60. Yıl Anadolu İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri Leyla Yılmaz ve Kerem Çıtlak, okul müdürü Tülay Eker, sınıf öğretmenleri Sevilay Erhan ve okul personeli Ayşe Gür Alay eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete gelen öğrenciler başkanlık koltuğuna oturdu, öneri ve dileklerini dile getirdi.

Başkanlık koltuğuna ilk olarak 3. sınıf öğrencisi Leyla Yılmaz geçti. Kadıköy Belediye Başkanı sıfatıyla ilk talimatını veren Yılmaz, ilçede yaz okulu sayısının artırılması ve programlara voleybol dersinin eklenmesini istedi. Bu talebe yanıt veren Kösedağı, "Bu yıl yaz okullarımıza katılan çocuk sayısını artırdık ve programımıza voleybol dersini de dahil ettik" dedi.

Başkan Kösedağı Leyla Yılmaz'dan sonra başkanlık koltuğuna oturan 3. Sınıf öğrencisi Kerem Çıtlak'a "Şuanda Özel Kalem Müdürümüz burada bir talebiniz varsa Kadıköy Belediye başkanı olarak iletebilirsiniz" dedi. Kerem Çıtlak, 23 Nisan'da çocuklara pamuk şeker ve çikolata dağıtılması talebinde bulundu. Özel Kalem Müdürü de "Başkanım, ilçemizdeki 4 parkta çocuklar için 23 Nisan Şenlikleri düzenliyoruz. Orada çocuklara pamuk şekeri ikram ediyoruz" diyerek talebin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, çocuklarla sohbet etti ve onlara kitap hediye ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadıköy Belediyesi'nde 23 Nisan Coşkusu: Minik Öğrenciler Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika

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