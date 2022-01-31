Üye Girişi
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor - Son Dakika

Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor

31.01.2022 13:08
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, hukuk ve adalet üzerine düşündü; ailede, toplumda, dijital dünyada ve iklim krizinde temel haklarını ve sorumluluklarını keşfetti.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, hukuk ve adalet üzerine düşündü; ailede, toplumda, dijital dünyada ve iklim krizinde temel haklarını ve sorumluluklarını keşfetti.

"Issız bir adada hukuka ihtiyaç var mıdır? Bir maymunun kendi çektiği fotoğrafı üzerinde hak iddia etmesi mümkün müdür? Doğal çevrenin etkin şekilde korunması için hukuk yoluyla nasıl önlemler alınabilir? İklim krizi nedir? Yapay zekanın insanlar gibi hakları olabilir mi? Çocukların kişisel verilerinin korunmasında, sosyal medya mecralarında nasıl hareket edilmesi gerekir? Çocukların izinsiz fotoğraf ve video görüntülerinin alınmasına nasıl engel olunabilir?" Kadıköy Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen "Modern Dünyada Haklarımız-Çocuklar için Hukuk Bilmecesi" atölyesinde çocuklar tüm bu sorulara cevaplar aradı.

Çocukları farklı atölye, tiyatro, sinema, konser, gösteri gibi kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerle ücretsiz olarak buluşturan Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde de etkinliklerine devam ediyor.

Bu etkinliklerden biri olan "Modern Dünyada Haklarımız - Çocuklar için Hukuk Bilmecesi" başlığını taşıyan atölye, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen ve 10-14 yaş arasında çocukları kapsayan atölyede çocuklara, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Başak Başoğlu ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı eğitmenlik yaptı.

"Katılım hakkını öğrendim. Benimle ilgili karar alınırken işime yarayacak"

Atölye çalışmasına katılan 12 yaşındaki İpek Yorgancıgil etkinlik boyunca kendi haklarına ilişkin birçok konuda fikir edindiğini söylüyor. İpek'in işine yarayacağını düşündüğü hakkı ise "katılım hakkı." Yorgancıgil, "Haklarımın ne işe yaradığını ve daha etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğimi öğrendim. En önemlisi de yaşama hakkı, eğitim alma hakkı, özgür düşünce, ifade edebilme hakkı, oyun oynama hakkı. Özellikle katılım hakkı. Benle ilgili karar alınırken işe yarayacak" dedi.

"Sorular beni şaşırttı"

Atölye'de konuşulan farklı konuların ve sorulan soruların kendisini şaşırttığını da söyleyen İpek,"Yeni Zelanda'da bir tane nehre kimlik verildiğini öğrendim. Mesela bir maymunun kendi selfisini çektiğinde onun verisinden gelen paralar, o maymuna kimlik verilip kendisine aktarılmalı mı? Bu soru beni şaşırttı" diyor.

"Kişisel güvenlikle ilgili bilgiler öğrendim"

11 yaşındaki Ali Kemal Ulutürk ise atölye çalışması sırasında çocuk haklarını daha iyi kavradığını belirtiyor. Kişisel güvenlikle ilgili daha önce bilmediği şeyleri öğrendiğini söyleyen Ali Kemal, "Hukuk nedir onu öğrendik. Çocuk haklarını daha iyi kavradık. Kişisel bilgilerin korunması ile ilgili yeni bilgiler öğrendim. Onu iyi ki de öğrenmişim, bilmiyordum." diye konuşuyor.

"Haklarımızın yasaklanamayacağını öğrendim"

12 yaşındaki Mustafa Dağ ise atölyeye geldikten sonra çocuk haklarının yasaklanamayacağını öğrendiğini söylüyor: Dağ, "Haklardan, hukuktan bahsettik. Adaletten. Çocuk haklarından ve tabletlerden, telefonlardan ve yapay zekalardan bahsettik. Bizim bir sürü haklarımız olduğunu, onların yasaklanamayacağını veya engellenemeyeceğini öğrendim." dedi.

Atölye fikri Kadıköy Belediyesi'nden

"Modern Dünyada Haklarımız - Çocuklar için Hukuk Bilmecesi" atölyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Başak Başoğlu, atölye fikrinin Kadıköy Belediyesi'nden geldiğini söyleyerek sözlerini, "Bizim çocuklara yönelik hukuk eğitimi verme gibi bir projemiz vardı. Bu anlamda Kadıköy Belediyesi'nin böyle bir yaklaşımının olması bizim için bir fırsat oldu. Bu programı, Avrupa'daki örnekleri çerçevesinde belediye için özel olarak geliştirdik." diye sürdürdü.

"Amacımız çocukların hukuk bilinci edinmesi"

Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmasında eğitmenlik yapan Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı da amaçlarını, "Atölye'nin öncelikli amacı çocukların belli bir hukuk bilinci edinmesi. Yanı sıra geleceği belirleyecek bireyler olarak çocuklarımızın çevreyle, hayvanlarla ilgili duyarlılıklarını geliştirmek, yeni gelişen teknolojiler, yapay zeka, robotlar gibi hayatımıza girmekte olan yeni kavramlar ve bunların hukukla olan etkileşimi hakkında çocuklara bilgiler kazandırmak amaçlarımız arasında. Bu anlamda çocuklara farkındalık kazandırmak ve yine onları bunların üzerine bir kez daha düşündürmek istiyoruz" diye anlattı.

Fransa'nın eğitim sisteminde yer alan bir modelden esinlenerek özel olarak Kadıköy Belediyesi için tasarlanmış olan atölye, 2021 yılının kasım ayından bu yana ayda iki kez Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Atölye, sezon sonuna kadar ücretsiz olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor
Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor

YORUMLAR
500

Kadıköy Belediyesi, Atölye, Çocuk, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor - Son Dakika


Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor         
13:10
Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü         
12:40
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:14:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement