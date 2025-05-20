Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı - Son Dakika
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Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı

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Kadıköy\'de Galatasaray Atkısına Saldırı

Kadıköy'de bir grup, Galatasaray atkısı olan bir araca saldırdı. O anlar kaydedildi.

20.05.2025 17:20
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da aracıyla seyir eden bir taraftar, Kadıköy'de kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Kadıköy'de kalabalık bir grup, Galatasaray atkısı bulunan bir araca tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar bir motosikletli sürücünün kask kamerasına anbean yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

18 Mayıs akşam saatlerinde Caddebostan'da gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişiler, trafik ışıklarında duran ve Galatasaray atkısı bulunan araca saldırdı. Şahısların aracın camına vurdukları, araca tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü. Bu olayın görüntüleri, motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kadıköy\'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kaynak: İHA

Galatasaray, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Hazımsız köpekler. 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kuru boş kalabalık 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV BEKAA SORUNUDUR. DERHAL KAPATILMALIDIR 0 0 Yanıtla
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