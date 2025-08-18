Kadın Boyacılar Başarı Hikayesi - Son Dakika
18.08.2025 11:17
Sivas'ta Handan Gökçek, kadınlardan oluşan ekibiyle boyacılığı başarıyla icra ediyor.

Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi, hayalini kurduğu boyacılık mesleği yapmaya başladı. "Boyacılık bir kadının yapabileceği iş değil" diyenlere aldırmayan kadın, kadınlardan oluşan ekibi ile müşterilerine hizmet veriyor.

Sivas'ta 4 yıldır boyacılık yapan 3 çocuk annesi Handan Gökçek (42), kadınlardan oluşan 6 kişilik ekibiyle evlere giderek boyacılık yapıyor. Sadece kadınlardan oluşan ekip kuran Gökçek, "yapamazsın" diyenlere inat, boyacılık mesleğindeki gösterdiği başarıyla takdir topluyor. Kadın ekip arkadaşları ile duvar, tavan, zemin, seramik, tezgah ve mutfak dolabı boyayan Gökçek, dekorasyona kadın eli değmesini sağlıyor. Gökçek, "Boya yaparken çektiğim videoları sosyal medyada da paylaşıyorum, çok güzel bir kitleye sahip oldum. Videoları gören insanlar çok güzel tepkiler veriyorlar" diye konuştu.

"Erkeklerle değil sadece kadın ustalarla çalışıyoruz"

Müşterinin güzel tepkisiyle karşılaştıktan sonra bütün yorgunluğunu unuttuğunu ifade eden Gökçek, "4 yıldır boyacılık yapıyorum. Sivas'ta ilk başlarda beni görenler garipsedi ancak daha sonra herkes alıştı. Çok güzel tepkiler alıyorum. 'Yorucu olmuyor mu?' diye soranlar oluyor. Çok yorucu bir meslek. İşi yapıp teslim ettikten sonra müşterinin güzel tepkisini aldığımızda bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Kadınlardan oluşan 6 kişilik bir ekibimiz var. Büyük işlerde hep birlikte gidip dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Erkeklerle değil sadece kadın ustalarla çalışıyoruz. Her türlü boyama işlemini yapıyoruz. Duvar boyası, tavan boyası, zemin boyaması, seramik boyaması, tezgah ve mutfak dolabı boyaması gibi birçok boya işlemi yapıyoruz. Boya yaparken çektiğim videoları sosyal medyada da paylaşıyorum çok güzel bir kitleye sahip oldum. Videoları gören insanlar çok güzel tepkiler veriyorlar. İlk başlarda yakın çevrem, 'Boyacılık bir kadının yapabileceği iş değil' dediler. Artık onlar da alıştılar onlar da benim en büyük destekçilerim" şeklinde konuştu.

"Görenler bize hayran kalıyor"

Handan Gökçek'in ekibinde yer alan Selma Özcan (43), "Handan hanımın gönülden destekçisiyim. Yardımcı olmaya, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Handan kadar profesyonel bir şekilde boya yapamıyorum ama bende onun yanında boyacılığı öğreniyorum. Bugün bir tezgah ve mutfak dolabı boyaması yaptık, bir evin sehpalarını ve masalarını boyadık. Görenler bize hayran kalıyor. Bayan olarak bana göre çok güzel bir iş. Birçok destekçilerimiz var. Her ne kadar erkekler desteklemese, biz kadınlar çok güzel bir şekilde işimizi yapıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

