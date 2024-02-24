Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilere eğitim verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Fikir Sizden Destek Bizden" projesi kapsamında kadın çiftçilere eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal kalkınma kooperatifleri üyeleri kadın çiftçilere Darıca Balyanoz Eğitim tesislerinde "Fikir Sizden Destek Bizden" projesi kapsamında eğitim verildi. Kadının tarımda bereketi adı altında verilen eğitimlerde kadının toplumda yeri ve tarımdaki yeri konuşuldu. Tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinin, kadın çiftçilere yönelik verdiği eğitimlerde tarımın dünü bugünü yarını ele alındı. Geniş çaplı verilen eğitimlere katılan kadın çiftçiler ve aileleri için KO-MEK çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün içerisinde makrome ve ebru uygulaması yapan KO-MEK, çocukların doyasıya bir gün geçirmesine katkıda bulundu. KO-MEK eğitmenleri eşliğinde kendi seçtikleri renklerle hayallerini ebru kağıdına yansıtan çocuklar ortaya çıkan eserlerini görünce oldukça mutlu oldu. Daha sonra KO-MEK eğitmenleriyle birlikte makrome yapan çocuklar rengarenk boncuklarla kendilerine anahtarlık yaptı.

"Kadın çiftlilerimizi destekleyerek onlara hibe projeleri gerçekleştiriyoruz"

Eğitimle ilgili bilgi veren ziraat yüksek mühendisi Neslihan Özyılmaz, "Fikir sizden destek bizden projesi kapsamında kadın çiftlilerimizi destekleyerek onlara hibe projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün burada üyelerimizin çocukları ile birlikte katılmalarını sağlayarak daha etkin ve faydalı çalışmalar yapmamız sağlandı. Kadın çiftçilerimizin çocuklarına yönelik KO-MEK tarafından yapılan ebru ve makrome uygulamasında çocuklarımız doyasıya eğlendi. Çocukları eğlenirken kadın çiftçilerimizde eğitimlerde daha verimli ve bilgilendirici oldu" dedi. - KOCAELİ