Kadın El Sanatları Pazarı Yeni Yıl Coşkusuna Hazır - Son Dakika
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Yerel

Kadın El Sanatları Pazarı Yeni Yıl Coşkusuna Hazır

Kadın El Sanatları Pazarı Yeni Yıl Coşkusuna Hazır

Odunpazarı Belediyesi'nin kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin satıldığı OKEP mağazası, yılbaşı ruhunu yansıtan bir atmosferde hediyelik eşyalar sunuyor. Kadınların ekonomik özgürlüğüne destek veren bu proje, yerel el sanatlarını da yaşatıyor.

16.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Odunpazarı Belediyesi'nin kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP) mağazası, Hamamyolu'ndaki yerinde yeni yıl coşkusuna hazır hale getirildi.

Yılbaşı ruhunu yansıtan bir atmosferde, kadınların özenle hazırladığı el emeği ürünler, yılbaşı hediyeleri için şık ve anlamlı bir seçenek sunuyor. OKEP, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olurken, yerel el sanatlarının yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Mağazada birbirinden güzel hediyelik eşyalar, takılar, ev dekorasyon ürünleri ve yılbaşı temalı özel tasarımlar bulunuyor. Her biri el yapımı olan bu ürünler, sevdiklerinize anlam dolu hediyeler vermek isteyenler için eşsiz bir alternatif oluşturuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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