Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kadın sürücü, "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazısıyla trafiğe çıktı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda kadın sürücü, otomobilin arka camına "yeni sürücüyüm, sabır imandandır" yazılı not yapıştırarak trafiğe çıktı. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücünün o anları ve yazısı cep telefonuyla kayda alındı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Kadın Sürücüden Dikkat Çekici Mesaj - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?