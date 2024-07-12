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Kahramanmaraş'ta bir kadın tamirci 15 yıldır hem saat satışı yapıyor hem de tamirciliğini yapıyor.

Afşin ilçesinde Atatürk Caddesinde hem saat satışı hem de saat tamirciliği yapan Şükran Akdağ (45), eşinin vefatının ardından işi kendisi devraldı. Akdağ, "İş yerine tamir için saat getiren müşteriler bir kadın saat tamircisiyle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.

Akdağ,"15 yıldır ilçe merkezinde saat tamirciliği yapıyorum. Erkek işi, zordur. Ama ben başardım. Bu meslek eşimin mesleği idi. Eşim vefat edince ben devreye girdim. Neden yapamayayım dedim ve başardım. Bir saati gözü kapalı açıp tamir edip tekrar takarım" diye konuştu.

Akdağ, "Eşim vefat edince evin yükü benim omuzlarıma bindi. Burada kurulu düzenimiz vardı. Az çok gördüğüm bildiğim bir işti. Bu iş yeri beni kimseye muhtaç etmedi. Kendimi geliştirdim ve bu işi başardım. Geçimimi buradan sağladım. Her insan gelip de saat tamircisi olamaz. Bunu isteyecek. İçinden gelecek. Saati sürekli söktüm, taktım, zor olan yerlerini öğrendim, başarmak istedim ve oldu. Gözüm kapalı saatin kapağını açar, pilini değiştirir, camını değiştir, tamir eder teslim ederim. Çocuklarım da bu işleri yaparlar. 2 tane oğlum var. Onları üniversitede okuttum. Bu meslek beni hiç bir kapıya muhtaç etmedi" diye konuştu.

"Kadınların kendine güveni her daim olmalı" diyen Akdağ, "Evini geçindirmek durumunda olanlar illa ki yapacakları bir iş vardır. Pes etmesinler. Kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilirler" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ