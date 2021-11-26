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Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar - Son Dakika

Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar

26.11.2021 15:03
Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Sis Çelik önderliğinde fakültenin birçok öğretim elemanı, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' başlıklı Toplumsal Duyarlılık Projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan broşürler ile Atatürk Üniversitesi Kampüsündeki öğrencilere kadına yönelik uygulanan şiddet türleri, şiddete maruz kalındığında başvurulacak merciler ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgiler verildi. Proje kapsamında kendilerine destek olan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı'ya teşekkür eden öğrenciler, kampüs içerisinde öğrencilere yönelik etkinlikler yaptı.

KADES nedir?

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

KADES akıllı telefonlarda Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indirilebilir. T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilir. Şiddete maruz kalındığında ya da şiddete maruz kalma durumu söz konusu olduğunda telefondan konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanabilir. - ERZURUM

Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar
Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar
Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar
Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar
Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar
Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar

Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Lisans, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadına yönelik şiddete hayır dedi, KADES uygulamasını tanıttılar - Son Dakika


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