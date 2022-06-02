Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

02.06.2022 09:24
Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için 'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle başlatılan çalışmalarda, nisan ayında bin 260 kişiye eğitim verildi.

Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için 'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle başlatılan çalışmalarda, nisan ayında bin 260 kişiye eğitim verildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Şiddete Sıfır Tolerans' çerçevesinde, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin oluşturulması, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasına yönelik eğitimler yürütülüyor. Nisan ayı içerisinde Sinop genelinde 661 lise öğrencisi, 285 kamu personeli ve 314 jandarma personeli olmak üzere toplamda bin 260 kişiye eğitim verildi.

Eğitimlerde kişilere Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı anlatılarak, şiddetin sonuçlarına dikkat çekilerek kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan 'Ulusal Eylem Planı' hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca aile içi şiddet, şiddetin türü, kültürel ve ekonomik kökleri, cezai sonuçları ve mağdurların hakları konularında katılımcılara bilgiler verildi. Ayrıca eğitimlerde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden gelen personeller tarafından katılımcılara KADES (Kadın Destek Hattı) hakkında bilgilendirmeler de yapılarak KADES uygulamasının, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm kadın personellere telefonlarına yüklemeleri konusunda rehberlik edildi. Sinop pazarındaki kadınlara KADES tanıtımı yapılarak uygulamayı akıllı telefonlarına yüklemeleri sağlandı. - SİNOP

Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor
Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor
Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor
Kadına yönelik şiddete karşı eğitimler sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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