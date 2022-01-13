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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

13.01.2022 13:57
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Hizmetler İş ve İşlemler Bürosu işbirliğinde 2022-2025 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Hizmetler İş ve İşlemler Bürosu işbirliğinde 2022-2025 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı.

Üniversite Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeliha Öteleş, Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Hizmetler İş ve İşlemler Bürosu Müdürü Şevket Yıldırım, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış yaptı.

Etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve temsilcilerine teşekkür eden Prof. Dr. Kırılmış, "Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Üniversite olarak kadınlarımıza büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bünyemizde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin var oluşunun da sebeplerinden biri budur. Sanatçının dediği gibi, 'Kadın insandır, biz ise insanoğlu' diyerek sözlerime son vermek istiyorum" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeliha Öteleş'in Merkez faaliyetlerini anlatan sunumunun ardından konuşan Vali Yardımcısı İhsan Maskar, kadının toplumumuzdaki önemi ve kadına yönelik şiddetin doğurduğu olumsuz sonuçlara değindi.

Maskar, "Kadına yönelik şiddet toplum olarak kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Hedefimiz, barış ve huzur kenti olarak lanse edilen Adıyaman'ımızda bu olumsuz durumun önüne geçmektir. Bu kapsamda, bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyor, kadına yönelik şiddetin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sırasıyla Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, sunum yapan kurum ve kuruluşların görevlilerine teşekkür etti.

Sunumların ardından kurum temsilcileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına alınması gereken önlem ve yapılması planlanan proje ve çalışmalar ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

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Adıyaman Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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