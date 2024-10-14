Kadınlar Cinayetlere Karşı Yürüdü - Son Dakika
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Kadınlar Cinayetlere Karşı Yürüdü

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Eskişehir'de kadınlar, artan cinayetlere karşı 'kadın cinayetlerini durduracağız' sloganıyla yürüdü.

14.10.2024 12:31
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de kadınlar, son dönemde artan kadın cinayetlerine karşı yürüyüş yaptı. Eskişehir Genç Feministler adına açıklama yapan Sude Aydın, "Cinayetlerden faillere cesaret verenler ve yasaları etkin uygulamayanlar sorumludur" dedi.

Eskişehir Genç Feministler ve Eskişehir Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kadın Ulus Anıtı'na yürüyüş yaptı. "Yaşayacağız yaşatacağız", "Kadın cinayetlerini durduracağız" sloganlarını atan kadınlara çevreden geçen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Eskişehir Genç Feministler adına açıklama yapan Sude Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kadınlar, ne yazık ki bugün İstanbul'un ortasında güpegündüz öldürülen iki genç kadın İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil arkadaşımız için buluştuk. Artık bu ülkenin her şehri, her köşesi gibi o tarih surları da kadın cinayeti ile hatırlayacağız. Kadın cinayetlerini, her gün hayatlarımıza kast eden bu eşitsizliği görmezden gelenler, gencecik bir kadının cansız bedeni surlardan atıldı. Bunu da mı görmezden geleceksiniz?

Fail Semih Çelik, İkbali bir yıldır takip ediyormuş. Bizler her gün 6284 etkin uygulanırsa kadınlar yaşar diye anlatıyoruz, 6284'ü uygulatmak için seferber oluyoruz. Bugün güpegündüz öldürülen iki sıra arkadaşımızı konuşuyorsak faillere cesaret verenler sorumludur. Yasaları etkin uygulamayanlar sorumludur. Kadınları ailelerin içine hapsetmeye çalışanlar sorumludur. Kadın cinayetlerinin sebebi uyuşturucu, alkol, internet değil; toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir!

"Siz kadınlar öldürülürken sessiz kalanlarsınız"

İki arkadaşımızın öldürüldüğü haberini almadan hemen önce bir kadının yine İstanbulun merkezinde sokakta yürürken tacize uğradığı görüntüleri izledik. Failler, defalarca suç işleyip serbest bırakılmış. Siz alenen katillere, tacizcilere cesaret verip mücadele edenlerin tam karşısındasınız. Siz, kadınlar öldürülürken seyirci kalanlarsınız, biz ise kadınları yaşatacak 6284'ü uygulatmak için mücadele edenleriz.

Genç feministler, orada katiller, tacizciler ve kadın düşmanları varsa burada da biz varız. Umudun ta kendisi biziz, yaşatacak olanlar buradayız. Eşit ve özgür yaşayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız. Bizi hapsetmeye çalıştıkları aileler bizi bağlamaz. Sesimizin ulaştığı her kadını mücadeleye davet ediyoruz. Genç feministlere çağrımız; gelin üniversitelerimizde birlikte mücadele edelim. Asla yalnız yürümeyeceksin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadınlar Cinayetlere Karşı Yürüdü - Son Dakika

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