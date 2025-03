Kadınlar Günü Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadın meclisi üyelerinin başarılı çalışmalarından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tanfer yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Erzurum Kent Konseyi çatısı altında güçlü bir Kadın Meclisimiz var. Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın her biri aslında birer emekçidir. Çalışan kadınlardan evinde anne olan kadınlara kadar. Biz kadınlarımızı önce annemiz olarak tanıdık. Varlıkları ile bize çok şey kattılar. Daha sonra eşlerimizle beraber kadının gücünü tanıma fırsatımız oldu. Kendileri ile hayatımızı paylaştık. Hepimiz bu hayatın birer parçasıyız. Bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Kuran-ı Kerim'inde de böyle ifade ediyor. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum."

'Kadınlarımız, hayatın her alanında sevgi ve fedakarlığın toplumdaki temel taşlarıdır'

Tanfer açıklamasında şunları kaydetti; "Fedakarlıkları emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni ve hayatımızın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımızın yaşamımızdaki yeri ve önemi kelimelere dökemeyeceğimiz kadar büyük ve anlamlıdır. Kadınlarımız, hayatın her alanında sevgi ve fedakarlığın toplumdaki temel taşlarıdır. Bizler, cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensupları, hem yönetimde hem de aile içerisindeki vakur duruşuyla örnek teşkil eden Hayme Anaların, yeri geldiğinde İstiklal Mücadelemizde eşsiz Kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların ve Kara Fatmaların torunlarıyız. Türk kadınının kahramanlık simgesi Nene Hatun, bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşmuştur. Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Kara Fatma, asker eşiyle cepheden cepheye koşmuş, askerlere yemek pişirmiş ve onların yaralarını sarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da kadınlarımız ülkenin kalkınması, gelişmesi ve savunmasında geçmişten günümüze çok önemli görevler üstlenerek kendilerini kanıtlamışlardır.

Şefkatli yürekleriyle en değerli varlıklarımızdır

Kadınlar yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Her alanda emekleri ve başarıları ile ön plana çıkmış, çalışkanlığı ve mücadelesi ile yorulmadan yeni nesiller yetiştirmiş olan kadınlarımız; tarihe imza atan Anadolu kadınlarımız ile aynı ruhu taşımaktadır. Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınlarımız, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başlamıştır. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak üzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Bu günlere gelmemizde hayatlarını hiçe sayan ve büyük fedakarlıklar gösteren tüm kahraman kadınlarımızı da rahmetle anıyorum. Erzurum Kent Konseyi Kurulu adına bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleri, evlatları ile birlikte sağlıklı huzurlu ömürler diliyoruz." - ERZURUM