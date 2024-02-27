Kadınlar Mardin\'de ADEM kurslarına katılarak zamanlarını değerlendiriyor

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Kadınlar ADEM'lerde kurslara katılarak zamanlarını değerlendiriyor

MARDİN - Mardin'de, Kadın Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çeşitli alanlarda el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince il merkezi başta olmak üzere 8 ilçede hizmet veren merkezlerde spor, ahşap boyama, çanta kursu, iğne oyası, Kuranı Kerim, müzik, amigurumi, diyetisyen, İngilizce, sedef kakma, filografi, resim seramik, takı tasarım, üzerine kurslar açıldı.

Haftanın belirli günlerinde usta öğreticilerden ders alan kadınlar, atölyelerde yaptıkları çalışmalarla el becerileri kazanıp meslek öğrenme yolunda ilerliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Daire Başkanlığı Kurum Sorumlusu Sevda Yaşar Akman, şu an 14 kursları olduğunu, bütün kurslarının kadınlara yönelik ve ücretsiz olduğunu söyledi. Kadınların buralarda hem kaliteli zaman geçirdiğini, hem de ürün çıkarmaya çalıştığını belirten Akman, çıkarılan 3 üründen birini hediye verdiklerini kaydetti.

Kadınların derste olduğu vakitlerde çocuklarını da oyun odalarına alıp eğitim görmelerini sağladıklarını aktaran Akman, şöyle konuştu:

"Spor, ahşap boyama, çanta kursu, iğne oyası, Kur'an-ı Kerim, müzik, amigurumi, diyetisyen, İngilizce, sedef kakma, filografi, resim seramik, takı tasarım şekilde 14 adet kursumuz var. Kadınlar burada sabah ve öğleden sonra olmak üzere çeşitli kurslara katılabiliyorlar. Özellikle spor salonuna ilgi çok. Ücretsiz ve konforlu olması kadınların ilgisini çekiyor. Ürünler burada vitrinlerde sergileniyor. Herhangi bir hayır çarşısı veya bir sergi olduğunda bu ürünler satılıyor. Bu ürünlerin geneli de yine büyükşehir belediyesinin kasasında kalıyor. Bu parayla tekrar ürün alınıyor. Halk eğitim bünyesinde kadınlarımızın talebine göre yeni kurslar açıyoruz."

Kur'an-ı Kerim öğreten Emine Uğurcan, ev hanımlarına derslerle beraber günlük yaşamlarında psikolojik ve manevi her türlü destek sağlamış olduklarını dile getirdi. Çok güzel bir yoğunlukları olduğuna değinen Uğurcan, "Kursiyerler burada birbiriyle tanıştıktan sonra kaynaşıyorlar. Çoğu kadınımız memur eşi oldukları için gurbetten geliyorlar. Burada aile ortamı sağladık. Kurslarımız Halk Eğitim nezdinde olduğu için kadınlarımıza burada belge veriyoruz" dedi.