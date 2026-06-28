Kadir İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenazesi, düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cami avlusu, son görevini yerine getirmek isteyen sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda isimle doldu. Usta oyuncu, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığında defnedilecek. - İSTANBUL