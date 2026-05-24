CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar: "Dört Kez Üst Üste Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yanındayız"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Bizler, Cumhuriyet Halk Partimizin dört kez üst üste seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Pavyon fedailerine, bar fedailerime bu partiyi teslim etmeyeceğiz" dedi.

Olcar, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, ilçe örgütüyle beraber binayı terk etmediklerini ifade etti.

Partisinin genel merkezine bugün bir "polis ablukasının" söz konusu olduğunu söyleyen Olcar, şunları kaydetti:

"Bu polis ablukasının en büyük sebebi önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun valiliğe talebinden kaynaklı, valiliğin de emniyete vermiş olduğu talimatın sonucunda Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Merkezine polis ablukası olmuştur. Sabah saat 07.30 sularında partimize bile kayıtlı olmayan pavyon ve bar fedailerini partimizin önüne getirip iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partimizi karıştırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu şu anda sanki önceki genel başkanımız değil, düşman hukukuyla hareket etmektedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partimizin dört kez üst üste seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Pavyon fedailerine, bar fedailerine bu partiyi teslim etmeyeceğiz."

CHP Kadirli İlçe Başkanı Enver Eker ise "CHP Kadirli İlçe Başkanlığı olarak genel merkezimize yapılan bu saldırıları, polis ablukalarını, mafyatik tipleri kabul etmiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Direneceğiz, teslim etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.