CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar: "Dört Kez Üst Üste Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yanındayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar: "Dört Kez Üst Üste Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yanındayız"

24.05.2026 13:27  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, CHP Genel Merkezi'ne polis ablukası ve pavyon fedaileriyle müdahale edildiğini belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını ve partiyi teslim etmeyeceklerini söyledi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Bizler, Cumhuriyet Halk Partimizin dört kez üst üste seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Pavyon fedailerine, bar fedailerime bu partiyi teslim etmeyeceğiz" dedi.

Olcar, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, ilçe örgütüyle beraber binayı terk etmediklerini ifade etti.

Partisinin genel merkezine bugün bir "polis ablukasının" söz konusu olduğunu söyleyen Olcar, şunları kaydetti:

"Bu polis ablukasının en büyük sebebi önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun valiliğe talebinden kaynaklı, valiliğin de emniyete vermiş olduğu talimatın sonucunda Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Merkezine polis ablukası olmuştur. Sabah saat 07.30 sularında partimize bile kayıtlı olmayan pavyon ve bar fedailerini partimizin önüne getirip iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partimizi karıştırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu şu anda sanki önceki genel başkanımız değil, düşman hukukuyla hareket etmektedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partimizin dört kez üst üste seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Pavyon fedailerine, bar fedailerine bu partiyi teslim etmeyeceğiz."

CHP Kadirli İlçe Başkanı Enver Eker ise "CHP Kadirli İlçe Başkanlığı olarak genel merkezimize yapılan bu saldırıları, polis ablukalarını, mafyatik tipleri kabul etmiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Direneceğiz, teslim etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar: 'Dört Kez Üst Üste Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yanındayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi’nde Arbede çıktı
Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde! Arbede çıktı
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:48:21. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar: "Dört Kez Üst Üste Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.