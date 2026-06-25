Kadirli'de barınaktaki köpeklere aşevinden artan yemek

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, belediyenin hayvan barınağındaki 300'den fazla köpeğe aşevinden artan yemekleri verdiklerini, yetmemesi durumunda ise barınakta yiyecek hazırlandığını ifade ederek, "Ayrıca burada hayvanlarımızın bakımını, banyosunu, ilaçlamasını yapıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında köpekler aşevinin artan yemekleri ile besleniyor, bakımları yapılıyor.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar hayvan barınağını ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olcar, yaptığı açıklamada, hayvan barınağında 284'ü yetişkin, 50'ye yakın da yavru köpeğin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hayvanlarımıza aşevinden fazla gelen yemeklerimizi, yetmezse burada devamını yaparak köpeklerimize, hayvanlarımıza patili dostlarımıza veriyoruz. Ayrıca burada hayvanlarımızın bakımını, banyosunu, ilaçlamasını yapıyoruz. Burada aynı zamanda patili dostlarımızın eğitimi veriliyor. Bununla beraber okullarımız, ziyaretçilerimiz hayvan barınağımıza sürekli geliyor. Hayvan sahiplendirmesi yapıyoruz. Patili dostlarımıza dört dörtlük bakmaya çalışıyoruz."