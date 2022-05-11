Kafası bidona sıkışan köpek, günler sonra fark edilerek kurtarıldı - Son Dakika

Kafası bidona sıkışan köpek, günler sonra fark edilerek kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, su içmek için kafasını soktuğu plastik bidona sıkışan ve günler sonra Cahide Vakfı Başkanı Cengiz Bayram tarafından tesadüfen fark edilen köpek, güçlükle yakalandıktan sonra kurtarılabildi. Korktuğu için sürekli kaçan köpeği yoğun çabalar sonrası yakalayan güvenlik görevlilerine ise ödül verildi.

Gaziantep'te, ormanlık alanda su içmek isterken kafası plastik bidona sıkışan köpek, günler sonra bölgede besleme yapan Cahide Vakfı Başkanı Cengiz Bayram tarafından tesadüfen fark edildi. Kafası bidona sıkıştığı için günlerce aç kalan ve oldukça korkan köpek, kendisine yardımcı olmak isteyenlerden de kaçarak uzaklaştı. Yapılan çalışmalar sonrası günler sonra yakalanabilen köpek, kafasına sıkışan plastik bidondan güçlükle kurtarıldı. Köpeği günler sonra yakalayarak kurtarılmasını sağlayan güvenlik görevlilerine ise 2 bin lira ödül verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Cahide Vakfı Başkanı Cengiz Bayram, "Yaklaşık beş gündür ormanda kafasına plastik turşu bidonu geçen köpeği, beşinci gün sonunda ancak yakalayabildik. Köpeği yakalayanlara da ödül verdik" dedi.

Kurtarılan köpek, daha sonra tekrar bulunduğu ormanlık alana bırakıldı.