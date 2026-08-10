Kafasında Konserve Kutusu Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Adapazarı'nda temizlik işçileri, kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi başarılı şekilde kurtardı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kedi, temizlik işçilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Adapazarı ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi gören temizlik işçileri, kedinin zarar görmemesi için dikkatli şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması neticesinde konserve kutusu kedinin kafasından çıkarıldı. Kulak bölgesinden zarar gören kedi, konservenin çıkarılmasının ardından bölgeden kaçarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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