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Kağıthane Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı

Kağıthane Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği sağladı. Son 5 yılda amatör spor kulüplerine sunulan destek miktarı 5 milyon TL'yi aştı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde düzenlenen malzeme dağıtım törenine birçok önemli isim katıldı. Başkan Öztekin, amatör spor kulüplerine yapılan desteklerin gençlerin sağlıklı ve iyi bir toplum için önemli olduğunu belirtti.

Kağıthane Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı
05.01.2024 - 18:18,  Güncelleme: 18:19
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Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede spora gönül veren amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla malzeme dağıtım töreni düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği Yahya Kemal Spor Tesisi'nde düzenlenen tören ile kulüp yöneticilerine takdim edildi. Kulüplere 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği sağlandı. Böylece Kağıthane Belediyesi'nin son 5 yılda amatör spor kulüplerine sunduğu destek 5 milyon TL'yi aştı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde; amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla düzenlenen malzeme dağıtım törenine Kaymakam Niyazi Erten, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Av. Hasan Ferhat Karagöz, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, sporcular ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. İlçedeki amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunduk. Amatör spor kulüpleri geleceğe başarılı sporcular yetiştirmek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı ve iyi bir toplum için doğru yönlendirmek adına çok önemli. Kağıthane Belediyesi olarak gençlerimize sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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