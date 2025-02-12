Kağıthane Belediyesi\'nden Evde Fizik Tedavi Hizmeti

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Kağıthane Belediyesi yaşlı ve engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Evde Fizik Tedavi" hizmetine devam ediyor.

2023 yılında başlatılan proje kapsamında ilçede ikamet eden ve fizik tedavi ihtiyacı bulunan engelli raporu ve evde fizik tedavi görebilir raporu mevcut vatandaşlara uzman fizyoterapistler eşliğinde evde tedavi imkanı sağlanıyor. Şimdiye kadar 75 kişinin değerlendirmesi yapılırken, tedaviye uygun görülen vatandaşlara toplamda bin 198 seans fizik tedavi desteği verildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, hizmetle ilgili yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlığı ve yaşam kalitesi bizim önceliğimiz. Evde fizik tedavi hizmetimizle yaşlı ve engelli komşularımıza destek oluyoruz. Bu tür hizmetlerle her zaman halkımızın yanında olacağız" dedi. - İSTANBUL