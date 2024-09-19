Kağıthane Belediyesi\'nden Mezarlık Ziyaretine Ulaşım Desteği

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Kağıthane belediyesi, Ayazağa ve Kilyos'ta bulunan mezarlıklara yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Kağıthane'nin tüm mahallelerinden kaldırılan araçlarla ulaşım desteği sağlıyor.

Her ayın ilk Cumartesi günü belirli yer ve belirli saatlerde yakınlarını kaybeden Kağıthaneliler için araçlar kaldırılıyor. Kağıthane'nin tüm mahallelerinden kaldırılan araçlar mezarlığa varış saatinden itibaren 1 saat bekleme süresi sonunda, aynı noktalardan geçerek dönüş yapıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili olarak, "Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarına ziyaret için servis hizmetimizi sürdürüyoruz. Ahirete irtihal eden tüm geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü araçlar servisinin 0212 294 20 46 irtibat numarası ile iletişime geçebilirler. - İSTANBUL