Kağıthane Belediyesi Ücretsiz Mezarlık Ulaşım Hizmeti Sunuyor

Kağıthane Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmetini sürdürüyor. Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarına yönelik düzenlenen servislerle, ilçe sakinleri her ayın ilk cumartesi günü yakınlarının kabirlerini zahmetsizce ziyaret edebiliyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen servis araçları, Kağıthane'nin tüm mahallelerinden belirlenen saatlerde hareket ederek vatandaşları mezarlıklara ulaştırıyor. Mezarlıklarda yaklaşık bir saatlik bekleme süresinin ardından araçlar, geldiği güzergah üzerinden geri dönüş sağlıyor. Bu uygulama sayesinde özellikle özel aracı bulunmayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanmış oluyor.

"Ulaşım imkanı kısıtlı olan hemşehrilerimiz için bu hizmet büyük bir ihtiyaçtı"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarına yönelik servis hizmetimiz vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Özellikle ulaşım imkanı kısıtlı olan hemşehrilerimiz için bu hizmet büyük bir ihtiyaçtı. Memnuniyetlerini ve hayır dualarını almak bizim için en büyük mutluluk. Ahirete göç eden tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi almak ve servis noktalarını öğrenmek için Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0212 294 20 46 numaralı telefonunu arayabiliyor. - İSTANBUL