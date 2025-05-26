Kağıthane\'de Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi ile Sosyal Hayata Katılım

Kağıthane Belediyesi'nin hizmetleri kapsamındaki Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'ne gelen engelli bireyler, çeşitli alanlarda etkinliklere katılarak; hem becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kağıthane Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılabilmesi için sunduğu eğitim programlarıyla onların sanatsal becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Merkez Mahallesi'nde bulunan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi resim, müzik, drama, el sanatları ve ebru gibi çeşitli alanlarda eğitimler vererek engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıyor. Hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veren merkez, 18 yaş ve üzeri engelli bireylere ücretsiz eğitim olanağı sunuyor. Eğitim programlarında, bireylerin sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri için 4 özel eğitimci ve 4 branş eğitmeni görev alıyor. Engelli bireyler müzik salonu, el sanatları, mutfak ve resim atölyeleri gibi çeşitli alanlarda etkinliklere katılarak, hem becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Kağıthane Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet, engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin katılmalarını sağlamayı ve özgüven kazandırmayı amaçlıyor. - İSTANBUL