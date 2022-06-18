Kahraman babanın kahraman kızı - Son Dakika
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Kahraman babanın kahraman kızı

18.06.2022 09:50
Kahraman babanın kahraman kızı

Babası 1991'de İstanbul'da şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker, babalar günü nedeniyle şehitliği ziyaret ederek, "O benim kahramanım, onun bıraktığı yerden bayrağı devralıp polis oldum" dedi.

Babası 1991'de İstanbul'da şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker, babalar günü nedeniyle şehitliği ziyaret ederek, "O benim kahramanım, onun bıraktığı yerden bayrağı devralıp polis oldum" dedi.

Özlem Şeker (42) babası Nebi Şeker şehit olduktan sonra 1996'da polis akademisini kazandı. 2000 yılında ise komiser yardımcısı olarak Osmaniye'de göreve başladı. Daha sonra 2002 yılında Adana'ya gelen Şeker, 2007 yılına kadar Adana'da çalıştıktan sonra Batman'a tayini çıktı. Burada da 4 yıl görev yaptıktan sonra 2011 yılında Adana'ya gelen Şeker güvenlik şube müdürlüğü, karakol amirliği yaptı. En son 3. sınıf emniyet müdürü rütbesini alan Şeker, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Tek kadın ilçe emniyet müdürü olan Şeker, babalar gününde şehitliğe giderek babasının mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakın Şeker, 13 yaşındayken kaybettiği babasıyla hasret giderdi. Her babaları gününün hem üzüntü hem de gurur günü olduğunu söyleyen Şeker, "Babam benim kahramanım. Onun bıraktığı yerden bayrağı ben devralıp polis oldum. Keşke babam benim geldiğim yerleri görseydi. Ancak o şehit olarak en yüksek mertebeye ulaştı. Babam benim hayattaki en büyük kahramanım. O benim kahramanım olarak her zaman kalbimde yaşayacak. Bugün babalar günü, o benim babam olduğu için hem hüzünlüyüm hem de gururluyum" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahraman babanın kahraman kızı - Son Dakika

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