Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Halk Günü\'nde vatandaşlarla buluştu

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, "Belediyenin kapıları her zaman açık" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Makamda gerçekleştirilen Halk Günü'nde, Başkan Çırpanoğlu vatandaşların sorunlarını dinleyerek çeşitli konularda geri bildirimlerde bulundu ve çözüm önerileri sundu. Bu tür etkinliklerin, belediye yönetiminin halkla olan bağını güçlendirdiğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, aynı zamanda vatandaşların sorunlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüm üretebilmelerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, Başkan Çırpanoğlu'na teşekkür ederek bu tür buluşmaların devam etmesini ve halkın sesinin duyulmasını önemsediklerini belirtti. Ayrıca, gün boyunca çeşitli taleplerin ve önerilerin not alındığı, ilgili birimlere iletilerek çözüm süreçlerinin başlatılacağı vurgulandı. Vatandaşların arasında olarak yakından bağ kurmaya özen gösteren Başkan Çırpanoğlu, belediyenin vatandaşa ait olduğunun altını çizdi ve kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi. - ANKARA