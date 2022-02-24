Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi

24.02.2022 12:41
Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi

Kahramankazan Belediyesi'nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi'nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi'ne ait spor kompleksi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tesise cüzi bir ücret karşılığında üye olan vatandaşlar, kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve sauna gibi hizmetlerden yararlanabiliyor. İlçe halkının ihtiyaçlarını karşılayan tesiste bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna talep her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet veren havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere yüzme dersleri de veriliyor. Komplekste havuzun yanı sıra fitness salonu ve sauna hizmeti de sunuluyor. Haftanın 6 günü hizmet verilen komplekste yalnızca pazartesi günleri temizlik yapıldığı için hizmet verilemiyor. Haftanın 6 günü 10.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verilen komplekse üye olmak isteyenler ise 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

"Tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu hizmeti ilçe halkıyla buluşturdukları için mutlu olduğunu belirterek, "İçerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu kompleksimiz vatandaşlarımızın yoğun talebiyle karşılaşıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu kompleksin keyfini yaşıyor. Başta Kahramankazanlılar olmak üzere tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi
Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi

YORUMLAR
500

Kahramankazan, Hisarcık, Fitnes, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:47:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da vatandaşlardan spor kompleksine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement