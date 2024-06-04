Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara günlük sıcak yemek hizmeti sunuyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara günlük sıcak yemek hizmetini sürdürüyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulu çınarlarını da yalnız bırakmıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi mutfağında usta eller tarafından hazırlanan yemekler paketlenerek her gün kesintisiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Haftanın 7 günü sağlanan sıcak yemek hizmeti yaşlıların da yüzünü güldürüyor.

"Her gün evimize sıcak yemek getiriliyor"

Sıcak yemek hizmetinden faydalanan Kadriye Kenger, "Ben tek yaşıyorum, ailem yok. Her gün evime sıcak yemek getiriliyor. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun" dedi.

Hacı İbrahim Demir de, "Her gün evimize kadar sıcak yemek getiriliyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

Elife Dağlı ise, "Böyle hizmetlere ihtiyacım var. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de her gün sıcak yemek getiriyor. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ