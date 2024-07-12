Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde Ebru Sanatı Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde Ebru Sanatı Atölyesi Düzenledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi\'nde Ebru Sanatı Atölyesi Düzenledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlediği ebru sanatı atölyesine miniklerin yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de yeni arkadaşlar edindi.

12.07.2024 14:44  Güncelleme: 14:48
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlediği ebru sanatı atölyesine minikler yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların yaz tatilini dolu dolu ve daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi için birbirinden renkli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ebru sanatı atölyesini miniklerle buluşturdu.

Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe minik sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Eğitmenler eşliğinde hayal güçlerini tablolara yansıtarak birbirinden eşsiz çalışmalar ortaya çıkaran çocuklar; sandalye kapmaca, yakar top ve mendil kapmaca gibi oyunlarla da keyifli vakit geçirdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte çocuklar, bir yandan yeni şeyler öğrenirken bir yandan da yeni arkadaşlar edindi ve sosyalleşti.

Düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirten ebeveynler de Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, birbirinden renkli ve eğlenceli atölyelerin düzenli periyotlarla Çocuk Sanat Merkezi'nde miniklerle buluşmaya devam edeceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde Ebru Sanatı Atölyesi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde Ebru Sanatı Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
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