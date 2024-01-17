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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kar Küreme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kar Küreme Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı sonrası yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kar Küreme Çalışmalarını Sürdürüyor
17.01.2024 - 17:42,  Güncelleme: 17:51
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı sonrası yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık'ın kırsal mahallelerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası derhal aksiyon aldı. Yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için gece gündüz teyakkuzda olan ekipler, kar yağışının meydana geldiği anda müdahale ederek olası aksamaların önüne geçiyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılabileceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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