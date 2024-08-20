Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Çiftin Ulaşım Sorununu Çözdü

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel'in talimatı ile özel ihtiyaçlı Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin hanelerine ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Hanelerine ulaşım konfor ve güvenliği artırılan çift, Başkan Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin talebine kayıtsız kalmadı. Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Başkan Fırat Görgel ile karşılaşan Sarıtaş çifti, hanelerine ulaşım sağlayan yolun iyileştirilmesini talep etti. Özel ihtiyaçlı çiftin talebi üzerine Başkan Fırat Görgel'in talimatıyla Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yaşayan çiftin hanelerine ulaşım sağlayan arterin konfor ve güvenliği artırıldı. Geçtiğimiz ay dünya evine giren Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğün töreninde de yanında olarak desteklerini eksik etmeyen Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı çiftin hanelerine ulaşım kolaylığı da sağladı.

"Başkanımız sorunumuzu çözüme kavuşturdu"

Özel ihtiyaçlı Cuma Sarıtaş, evlerine ulaşımda sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Fırat Görgel Başkanımızdan yolumuzun yapılmasını rica ettik. Sağ olsun Başkanımız da ekiplere talimat verdi ve yolumuz yapıldı. Ulaşımımız kolaylaştırıldı. Fırat Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Eşi Arzu Sarıtaş ise, "Ağustos Fuarı'nda Fırat Görgel Başkanımızla karşılaştık. Başkanımızdan yolumuzun yapılmasını talep ettik. Başkanımız da sağ olsun talebimizi geri çevirmedi ve yolumuz yapıldı. Büyük bir sorunumuz Fırat Görgel Başkanımız ile çözüme kavuştu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ