Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Çiftin Ulaşım Sorununu Çözdü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Çiftin Ulaşım Sorununu Çözdü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Çiftin Ulaşım Sorununu Çözdü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel'in talimatı ile özel ihtiyaçlı Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin hanelerine ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Hanelerine ulaşım konfor ve güvenliği artırılan çift, Başkan Fırat Görgel'e teşekkür etti.

20.08.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel'in talimatı ile özel ihtiyaçlı Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin hanelerine ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Hanelerine ulaşım konfor ve güvenliği artırılan çift, Başkan Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin talebine kayıtsız kalmadı. Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Başkan Fırat Görgel ile karşılaşan Sarıtaş çifti, hanelerine ulaşım sağlayan yolun iyileştirilmesini talep etti. Özel ihtiyaçlı çiftin talebi üzerine Başkan Fırat Görgel'in talimatıyla Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yaşayan çiftin hanelerine ulaşım sağlayan arterin konfor ve güvenliği artırıldı. Geçtiğimiz ay dünya evine giren Arzu ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğün töreninde de yanında olarak desteklerini eksik etmeyen Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı çiftin hanelerine ulaşım kolaylığı da sağladı.

"Başkanımız sorunumuzu çözüme kavuşturdu"

Özel ihtiyaçlı Cuma Sarıtaş, evlerine ulaşımda sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Fırat Görgel Başkanımızdan yolumuzun yapılmasını rica ettik. Sağ olsun Başkanımız da ekiplere talimat verdi ve yolumuz yapıldı. Ulaşımımız kolaylaştırıldı. Fırat Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Eşi Arzu Sarıtaş ise, "Ağustos Fuarı'nda Fırat Görgel Başkanımızla karşılaştık. Başkanımızdan yolumuzun yapılmasını talep ettik. Başkanımız da sağ olsun talebimizi geri çevirmedi ve yolumuz yapıldı. Büyük bir sorunumuz Fırat Görgel Başkanımız ile çözüme kavuştu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Fırat Görgel, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Çiftin Ulaşım Sorununu Çözdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Çiftin Ulaşım Sorununu Çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement