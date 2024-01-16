 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı: Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklu, serbest bırakma yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı: Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklu, serbest bırakma yok

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi müteahhidinin tutuklu olduğunu ve serbest bırakılmadığını açıkladı. Tiryaki, şüpheli hakkında 11 ayrı soruşturma dosyasının bulunduğunu ve bunlardan 4'ünde hala tutuklu olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı: Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklu, serbest bırakma yok
16.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 15:14
Abone Ol

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Ebrar Sitesi müteahhidinin tutuklu olduğunu belirterek, "Serbest bırakma yok" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Tiryaki, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 60'tan fazla yurttaşın hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı hakkında yürütülen soruşturmada bilirkişi raporunun yayımlandığını, bu bilirkişi raporundan sonra mahkemenin Ebrar Sitesi'nin de müteahhidi olan Tevfik Tepebaşı'yı tahliye ettiği yönünde haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tiryaki, "Bu şahıs ile ilgili tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak davalarını açmış bulunuyoruz. Bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanların 4'ünden de halen tutuklu konumunda. Dolayısıyla serbest bırakma yok" diye konuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, şöyle devam etti:

"Ebrar Siteleri şu anda gündemde. Kahramanmaraş dediğimiz zaman Ebrar Siteleri ile ilgili ilk bilgi akla geliyor. Bu noktada Ebrar Sitelerinin müteahhidi konumunda bulunan şüphelinin tahliye edildiğini, dolayısıyla şu an itibarıyla dışarıda olduğuna dair gerçeği yansıtmayan bilgilerle karşı karşıya kaldık. Biz bu konuda kamuoyunun tedirginliği dikkate alınarak bu konuda açıklama yapma gereği duyuyorum. İsmi geçen şüpheli ile ilgili 11 ayrı soruşturma dosyası bulunmaktaydı. Bu 11 dosyanın 4'ünden halen tutuklu konumunda diğerlerinin bazılarında mevcut delil durumu, binalardaki vefat sayıları dikkate alınarak adli kontrol kararları verilmiş. Dolayısıyla son dosyada tahliye kararı mahkeme safhasında verilmiş, şu anda halihazırda Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bu şüphelinin soruşturma dosyası kalmamıştır. Bu şahıs ile ilgili tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak davalarını açmış bulunuyoruz. Bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanlardan 4'ünden de halen tutuklu konumunda, dolayısıyla serbest bırakma yok." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Tepebaşı, Ömer, Tutuklama, Deprem, Soruşturma, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı: Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklu, serbest bırakma yok - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı: Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklu, serbest bırakma yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement