Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kaldırım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kaldırım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kaldırım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, asrın felaketi ve sonrasında yapılan yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımları onarma çalışmalarını sürdürüyor. Kamu Külliyesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda kapsamlı bir kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem ana yolda hem de diğer mahallelerde yoğun bir şekilde sürdürülerek, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

27.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, asrın felaketi ve sonrasında yapılan yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımları onarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu Külliyesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda kapsamlı bir kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem ana yolda hem de diğer mahallelerde yoğun bir şekilde sürdürülerek, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük felaketin ardından, ilçemizin farklı bölgelerinde hasar gören kaldırımları yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına bu çalışmaları öncelikli olarak ele alıyoruz," dedi.

Başkan Akpınar, "Bu süreçte emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederim. Hep birlikte daha güçlü bir Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, ilçemizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kaldırım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:58:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kaldırım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement