Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

10.10.2022 16:19
Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre deprem saat 16.07'de Andırın ilçesi Aslantaş Barajı yakınlarında kaydedildi. Yerin 10,68 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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