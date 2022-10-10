Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Deprem , çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) elde edilen verilere göre deprem saat 16.07'de Andırın ilçesi Aslantaş Barajı yakınlarında kaydedildi. Yerin 10,68 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

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