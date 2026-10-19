Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde güvenlik denetimi yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde güvenlik denetimi yaptı

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde güvenlik denetimi yaptı
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmesi için okul ve çevrelerinde güvenlik denetimi yaptı. Denetimlerde çevredeki önlemler yerinde incelendi, okul yöneticileri ve kolluk görevlileriyle eksiklikler değerlendirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri ve mevcut uygulamalar yerinde incelendi. Okul yöneticileri ve kolluk görevlileriyle bir araya gelen ekipler, alınan tedbirler ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşGüvenlikEğitimGüncelYerelSon Dakika

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