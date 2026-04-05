Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilişinin 101. yılı kutlandı

05.04.2026 13:31  Güncelleme: 13:56
Kahramanmaraş'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası'nın verilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in konuşmasıyla devam etti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanının sunduğu çelengin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına astı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında konuşan Görgel, "Kahraman şehrimizin şeref nişanesi olan İstiklal Madalyamızın verilişinin 101. yıl dönümü olarak tarihimizin bize yüklediği büyük sorumlulukla bir aradayız. Bu topraklarda yazılan destan bu kadim şehrimizin kuruluşumuzun yanında bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. İmanla ve sarsılmaz irade ile verilen mücadele hem adımızın başındaki kahramanlığı, hem de her birimizin göğsünde büyük bir şerefle taşıdığı kırmızı şeritli İstiklal Madalyamızla taçlanmıştır. Milli Mücadele'de Sütçü İmam'ın yaktığı kıvılcım, Arslan Bey'in dirayeti ile büyümüş, Ali Sezai Efendi'mizin manevi rehberliği ile milletimizin yüreğinde sönmez bir meşale oluşmuştur. TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehrimize tevdi edilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, işte bu topyekün direnişin, bu eşsiz kahramanlığın ve sarsılmaz birlik ruhunun tescilidir. Bu madalya bir kişiye değil, bir millete, bir şehre ve bir inanca verilmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, ecdadımızın bizlere emanet ettiği aziz vatana ve bu onurlu mirasa sahip çıkmaktır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Tören, Yerel, Son Dakika

Advertisement
