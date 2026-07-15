Kahramanmaraş\'ta 15 Temmuz Anma Programı

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programı, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle tamamlandı.

Akşam saatlerinde başlayan program kortej yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Program kapsamında saat 20.55'te 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirilirken ardından 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Etkinlikler kapsamında sahne alan mehter takımı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Anma programında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "İstiklal harbinde milletimizin ruhuna işlenen korkma hitabı ne ifade ediyorsa, 15 Temmuz gecesinde de Cumhurbaşkanımızın bu halka boyunduruk vuramayacaksınız çağrısı ile istiklal ruhunu ayağa kaldırmıştır. O gece kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına aynı ruh ile mücadele etmiş, şehitler ve gaziler vermişizdir. Bayrağımızdan ve vatanımızdan asla vazgeçmedik. 15 Temmuz ruhunu diri tutmak ve genç nesillere doğru bir şekilde aktarmak görevimizdir ve ülkemize karşı gelebilecek her türlü tehdide karşı uyanık olmaktır" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, "15 Temmuz 2016 gecesinde devletimiz, demokrasimiz ve anayasal düzenimiz ile milletimizin geleceğini hedef alan hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ancak o karanlık gecede en büyük güç cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara koşan, tankların karşısında imanı ile duran canı pahasına milli iradesine sahip çıkan aziz milletimiz oldu" dedi.

Program ilahilerin okunması ve şiir konseriyle son buldu. - KAHRAMANMARAŞ