Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kahramanmaraş\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma etkinlikleri düzenlendi. Gündüz şehitlik ziyareti, resim sergisi, kortej yürüyüşü ve kutlamaların yapıldığı etkinliklerde vatandaşlar Cumhurbaşkanının konuşmasını dikkatle izledi. Mahmut Ayyıldız ve Bayram Us, darbecilere fırsat vermeyeceklerini vurguladılar.

16.07.2024 00:27  Güncelleme: 00:30
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma etkinlikleri düzenlendi.

Gündüz şehitlik ziyaret edilip, günün anısına resim sergisi düzenlendi.

Havanın karamasından Onikişubat Parkı'ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, katılımın çok yoğun olmasından dolayı, yürüyüş geç saatlere kadar devam etti.

Kutlamalara, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde meydanında devam edildi.

Vatandaşlar dikkatle Cumhurbaşkanının konuşmasını izledi. Oldukça yoğun ve coşkulu geçen kutlama etkinliklerinin sabahın erken saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Mahmut Ayyıldız, "Düşmanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz inşallah. Bayrağımız havada, ezanımız devamlı okunacak inşallah onlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Bayram Us, "15 Temmuz demokrasi şölenine katıldık. Biz Türk milleti olarak darbecilere bu fırsatı vermedik. Hiçbir zaman da vermeyeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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