Kahramanmaraş\'ta deprem molozları 100 milyon TL\'lik projeyle geri dönüştürülecek

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında, Dünya Bankası finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında desteklenen Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Yaklaşık 100 milyon TL bütçeye sahip olan "Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi" ile deprem sonrası ortaya çıkan yıkıntı atıklarının çevreye duyarlı yöntemlerle ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi'nde kurulacak modern ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi sayesinde deprem kaynaklı yıkıntı atıkları işlenerek yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülecek. Böylece hem deprem sonrası oluşan çevresel yükün azaltılması hem de doğal kaynak tüketiminin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Toplam yatırım tutarının yaklaşık yüzde 90'ı DOĞAKA tarafından hibe olarak karşılanırken, kalan yüzde 10'luk bölüm Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından eş finansman olarak sağlanacak.

"Yeşil dönüşüm hedeflerimize katkı sağlayacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, projenin yalnızca deprem sonrası ortaya çıkan yıkıntı atıklarının yönetimine katkı sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonuna da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Görgel, yıkıntı atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesinin şehir için çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar oluşturacağını belirtti.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ise projenin Türkiye'de deprem sonrası yıkıntı atıklarının geri kazanımına yönelik geliştirilen öncü uygulamalardan biri olduğunu vurguladı.

Alibekiroğlu, deprem sonrasında bölgede ortaya çıkan milyonlarca ton yıkıntı atığının yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir yük olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, bu malzemelerin uygun teknolojiler ve doğru yöntemlerle ekonomiye yeniden kazandırılabileceğini belirtti. Projenin çevresel faydalarının yanı sıra yeni ekonomik fırsatlar oluşturacağını ve kaynak verimliliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

DOĞAKA Sanayide Verimlilik Birimi Başkanı Tuğçe Altun Durgun ise projenin en önemli çıktılarından birinin, ayrıştırma sonucunda elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım alanlarının geliştirilmesi olacağını ifade etti.

Durgun, proje kapsamında yalnızca bir ayrıştırma tesisi kurulmayacağını, aynı zamanda geri kazanılan malzemelerin farklı sektörlerde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirterek, özellikle kent mobilyaları, çevre düzenleme uygulamaları ve çeşitli yapı elemanları gibi alanlarda yenilikçi kullanım modelleri üzerinde çalışılacağını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde deprem yıkıntı atıklarının ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin ve döngüsel ekonomi yaklaşımının bölgede yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Sürdürülebilir ve dirençli şehirler için önemli adım

Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi, afet sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sunmasının yanı sıra kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanlarında örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Proje ile hem çevresel etkilerin azaltılması hem de geri kazanılan malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanırken, Kahramanmaraş'ta sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve afetlere karşı daha dirençli şehirlerin oluşturulmasına katkı sunan yeni bir dönüşüm modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ