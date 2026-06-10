Kahramanmaraş'ta deprem molozları 100 milyon TL'lik projeyle geri dönüştürülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta deprem molozları 100 milyon TL'lik projeyle geri dönüştürülecek

Kahramanmaraş\'ta deprem molozları 100 milyon TL\'lik projeyle geri dönüştürülecek
10.06.2026 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DOĞAKA ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası yıkıntı atıklarının ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi için 100 milyon TL bütçeli proje protokolü imzaladı. Proje ile çevresel yük azaltılacak ve atıklar ekonomiye kazandırılacak.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında, Dünya Bankası finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında desteklenen Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Yaklaşık 100 milyon TL bütçeye sahip olan "Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi" ile deprem sonrası ortaya çıkan yıkıntı atıklarının çevreye duyarlı yöntemlerle ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi'nde kurulacak modern ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi sayesinde deprem kaynaklı yıkıntı atıkları işlenerek yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülecek. Böylece hem deprem sonrası oluşan çevresel yükün azaltılması hem de doğal kaynak tüketiminin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Toplam yatırım tutarının yaklaşık yüzde 90'ı DOĞAKA tarafından hibe olarak karşılanırken, kalan yüzde 10'luk bölüm Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından eş finansman olarak sağlanacak.

"Yeşil dönüşüm hedeflerimize katkı sağlayacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, projenin yalnızca deprem sonrası ortaya çıkan yıkıntı atıklarının yönetimine katkı sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonuna da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Görgel, yıkıntı atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesinin şehir için çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar oluşturacağını belirtti.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ise projenin Türkiye'de deprem sonrası yıkıntı atıklarının geri kazanımına yönelik geliştirilen öncü uygulamalardan biri olduğunu vurguladı.

Alibekiroğlu, deprem sonrasında bölgede ortaya çıkan milyonlarca ton yıkıntı atığının yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir yük olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, bu malzemelerin uygun teknolojiler ve doğru yöntemlerle ekonomiye yeniden kazandırılabileceğini belirtti. Projenin çevresel faydalarının yanı sıra yeni ekonomik fırsatlar oluşturacağını ve kaynak verimliliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

DOĞAKA Sanayide Verimlilik Birimi Başkanı Tuğçe Altun Durgun ise projenin en önemli çıktılarından birinin, ayrıştırma sonucunda elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım alanlarının geliştirilmesi olacağını ifade etti.

Durgun, proje kapsamında yalnızca bir ayrıştırma tesisi kurulmayacağını, aynı zamanda geri kazanılan malzemelerin farklı sektörlerde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirterek, özellikle kent mobilyaları, çevre düzenleme uygulamaları ve çeşitli yapı elemanları gibi alanlarda yenilikçi kullanım modelleri üzerinde çalışılacağını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde deprem yıkıntı atıklarının ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin ve döngüsel ekonomi yaklaşımının bölgede yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Sürdürülebilir ve dirençli şehirler için önemli adım

Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi, afet sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sunmasının yanı sıra kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanlarında örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Proje ile hem çevresel etkilerin azaltılması hem de geri kazanılan malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanırken, Kahramanmaraş'ta sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve afetlere karşı daha dirençli şehirlerin oluşturulmasına katkı sunan yeni bir dönüşüm modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Ekonomi, Deprem, Yerel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta deprem molozları 100 milyon TL'lik projeyle geri dönüştürülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
09:48
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
09:32
İşte Aziz Yıldırım’ın “Sakın göndermeyin“ dediği futbolcu
İşte Aziz Yıldırım'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:27:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem molozları 100 milyon TL'lik projeyle geri dönüştürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.