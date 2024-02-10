Kahramanmaraş\'ta depremde sağ kalan vatandaşın korku dolu anları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kara hatırası Ebrar Sitesi'nden eşi, çocuğu ve kendisi sağ çıkmayı başarabilen Fatih Yürürdurmaz, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı.
6 Şubat depremlerinin sembollerinden birine dönüşen Ebrar Sitesi, felaketten önce Kahramanmaraş'ın en bilinen yerleşimlerinden biriydi. 22 bloktan oluşan ve evleri "sağlam ve güvenli" olduğuna inanarak satın alan vatandaşlara mezar olan sitenin F blogunda oturan Fatih Yürürdurmaz, bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nden sağ çıkan vatandaşlardan biri.
Yürürdurmaz, Ebrar Sitesi'ni satın alırken müteahhidi Tevfik Tepebaşı'nın evleri depreme dayanıklı olduğunu söyleyerek sattığını söyledi. Oturdukları F Blok'un depreme sadece 5 saniye dayandığını ifade eden Fatih Yürürdurmaz, evlerin tamamına yakınının yıkıldığını dile getirdi.
"11 katlı bir apartmandı hepsi un ufak oldu"
Kendini birden yaşam boşluğu içerisinde bulduğunu söyleyen Fatih Yürürdurmaz, "Depremin ilk gecesi uyuyamamıştım sonra geri uzandım, fakat aradan birkaç dakika içerisinde eşim de kalktı sonra da sarsıntı başladı. Yataktan kalktım ama tabi evin depreme dayanıklı olduğunu bildiğimiz için, depreme dayanıklı olarak aldığımız için dolabı tutuyordum. Birden apartman aşağıya düştü. Gözümü açtım ki duvarlarla iniyorduk aşağı. Zemin artı 11 katlı bir apartmandı hepsi un ufak oldu. Yaşam boşluğu içerisinde kalmışız, eşim ile konuşabiliyorum ama karanlıktı. Ambulans gelmiş, zannedersem bir saat sürdü bizim çıkmamız" dedi.
"Küçük bir kıyamet oldu"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yürürdurmaz, "Biz deprem sonrası normal bir yoldan iner gibi bu yola indik. Her taraf kapalı, bütün apartmanlar çökmüş. Bildiğimiz küçük bir kıyamet oldu, ölüm ile yaşam arasında çizgiydi. Ölmedik ama bütün komşularımız, tanıdıklarımız öldü. Enkazdan sesler geliyor insanın yüreği sızlıyor. Sen çıktın ama onlar çıkamadı elinden gelen bir şey yok" diye konuştu.
"Depreme dayanıklı olduğunu söyledi"
Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı'nın F Blok'taki daireyi satarken depreme dayanıklı olduğunu söyleyerek kendilerine sattığını söyleyen Yürürdurmaz, "Ben bu Tevfik Tepebaşı'ndan bu daireyi alırken, daha önce aldığım daireyi kendisine verdim. Buranın depreme dayanıklı olduğunu söyledi, biz de depreme dayanıklı olduğuna güvenerek bu daireyi almıştık. Ama tabi 5 saniyede yıkılınca depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Bütün apartmanların tamamı yere yapışmış, bir tane sağlam kalmamış. Yani buradakilerin birçoğu depreme dayanıklı diyerek yapılmış. Fakat 5 saniye dayandığına göre bu işin içerisinde bir hile var" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
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