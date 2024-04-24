Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Yeni Konutlarına Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Yeni Konutlarına Taşınıyor

Kahramanmaraş\'ta Depremzedeler Yeni Konutlarına Taşınıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başlayan depremzede ailelerin bir kısmı yeni yuvalarına taşındı. Deprem sonrası inşa edilen kalıcı konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar ise eşyalarını taşımadıklarını ve kısa sürede taşınacaklarını ifade etti.

24.04.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrası yapımı tamamlanıp anahtar teslimleri yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başladı. Depremzede vatandaşların bir kısmı yeni yuvasına taşınırken, bir kısmı ise eşyalarını bıraktığını ve kısa sürede taşınacağını ifade etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 6 Şubat tarihli depremlerin üzerinden 14 ay geçti. Depremler sonrası çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ile beraber şehirde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri de gerçekleştirildi.

Depremin hemen ardından kalıcı deprem konutlarının inşaatına başladı. İl geneli toplam yapılacak olan 112 bin 414 kalıcı konut ve köy evi inşaatlarından tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan afetzede ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Kimi depremzedenin anahtar teslimi sonrası eşyaları evine yerleştirdiği görüldü. Boş konutların ise kısa sürede hak sahiplerine teslim edilip yerleştirileceği öğrenildi.

Evinin ağır hasar alması sonucu yeni deprem konutuna yerleştiğini ifade eden Mehmet Can, "Doğukent bölgesinde oturuyordum evimiz ağır hasar aldı ve hak sahipliğinden yeni evimiz çıktı. Devletimize teşekkür ederiz. Kurban Bayramı'nı tamamen burada geçirmek istiyoruz. Biz 7 kişilik bir aileyiz yaşlı babam da var. Kalite yönünden her şey çok güzel" dedi.

Bir başka afetzede Gülten Şahin ise, "Depremde zor günler yaşattı bizlere fakat ben Ankara'ya gittim ve Eylül ayına kadar orada geçirdik. Hak sahipliğinden evimiz çıktı çok teşekkür ederim. Evimizi aldık ancak eşyaları taşımadık ileri süreçte eşyalarımızı da taşıyacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Yeni Konutlarına Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
10:06 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
11:03 Ahmet Çakar, Ümit Özat’ı hedef alarak ’Bu akşam ölecek’ dedi Ahmet Çakar, Ümit Özat'ı hedef alarak 'Bu akşam ölecek' dedi
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
10:35 Güzel şeyler de oluyor Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı
10:26 Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
10:15 Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor Kuzey Kore’den İran’a sürpriz ziyaret Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret
10:11 Elazığ’da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi
10:10 2 kare arasında 1 saniye var Messi’nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 11:28:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Yeni Konutlarına Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement