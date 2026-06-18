Kahramanmaraş'ta Elektrik Kesintisi İsyanı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Elektrik Kesintisi İsyanı

Kahramanmaraş\'ta Elektrik Kesintisi İsyanı
18.06.2026 15:48
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Ökkeş Ülger, elektrik kesintisi ve yıkım kararıyla mağdur olduğunu belirterek yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta Önsen yolu üzerinde kendi arazisinde hayvancılık yapan Ökkeş Ülger, yıllardır kullandığı elektriğin Akedaş Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından kesildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre, yaklaşık 9 yıl önce kendi arazisi üzerine hayvanları için iş yeri ve barınak yapan Ökkeş Ülger'e elektrik aboneliği verildi. Bölgede tarım arazilerindeki yapılarla ilgili 'arazinin tarım arazisi' olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Yıkım kararına karşı mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak buna rağmen elektriklerinin kesildiğini öne süren Ülger, bölgede hayvancılık faaliyetini sürdürdüğünü, küçükbaş hayvanları ve 4 çocuğu ile mağdur olduğunu ifade etti. Ülger, "Ben 2015 yılında iflas etmiştim burayı 2015 yılında kendi bütçemle aldım. 4 oğlum var ve eşimle onlara bakmaya başladık. Sanayideki iş yerimiz de ağır hasar aldı. Ben de işlerimi burada sürdürmeye başladım. Geldiler ve dükkanımı mühürlediler, elektriğimi kestiler. Madem burası kaçaktı neden elektrik aboneliğimizi verdiler. Çocuklarımız okula gitsin diye bize burada iş yeri ve ev kapı numarası verildi. Devlet Su İşlerine gittik. 108 metre kuyu ruhsatı verdi ve kuyu vurduk. Bunlar o zaman kaçak görünmüyor da şimdi mi kaçak görünüyor. Şu anda hayvanlarım susuz, elektriğim de kesik 50-60 hayvan ve 3-5 tane de büyükbaş hayvanım var. İş yerimiz mühürlü ve işlem yapamıyoruz" dedi.

Bölgede yaşayan Mustafa Yıldırım ise, "Yıkımla ilgili yürütmenin durdurulmasına rağmen şu anda benim elektriğimi de kestiler. Dilekçe verdim Akedaş'a elektriğimin açılması için. Eğer mahkeme bana burayı yıkacaksın derse ben mahkeme kararına uygun hareket ederim ve kendi imkanlarımla söker tarım statüsüne geri getiririm" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Elektrik Kesintisi İsyanı - Son Dakika

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